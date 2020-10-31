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«В карантин?» В сети осудили затею Хилькевич 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
«В карантин?» В сети осудили затею Хилькевич
Фото: Instagram
Анна Хилькевич устроила веселую вечеринку в честь дня рождения.
Компания друзей от души отрывалась в клубе, поздравляя именинницу. Тот факт, что вокруг бушует пандемия коронавируса никого не смутил.
Сама Анна некоторое время назад ковидом переболела. Об этом звезда рассказывала подписчикам в инстаграме.
Но вряд ли список ее гостей составлялся исключительно из тех приятелей и приятельниц, кто уже тоже перенес ковид.
Рита Дакоты выложила в соцсеть фотографии гулянки. Конечно, речь не идет ни о каких масках и перчатках.
Как сообщает Экспресс Газета, виновница торжества лично встречала и расцеловывала всех гостей.
Подписчики осудили такое безответственное поведение именинницы.

«Это во время пандемии? Пир во время чумы», «Ну серьезно? В карантин? Нам значит комендантский час, а звезды тусят. Как-то не айс ощущение от поста, осадочек», «Классно, конечно, вторая волна ковида, и вы, как человек переболевший, очень "мудро" поступаете. Правильно, ну эти маски и дистанцию и т.д.»

Как ранее писал «Рамблер», актриса Анна Хилькевич рассказала поклонникам, что вся ее семья тайно переболела коронавирусом. З Заразилась не только сама актриса, но и ее муж, дочери и даже няня.
Хилькевич далеко не сразу заметила первые симптомы болезни, поэтому от нее заразились и многие знакомые.
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Шоу-бизнес , Анна Хилькевич
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