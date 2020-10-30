Елена Преснякова рассказала об аборте

«Тогда пианист Борис Владимирович Рычков пригласил меня играть в потрясающий ансамбль. Я думал, мол, вот уеду... Наверное, Лена подумала, что мы расстаемся, вот и пошла на это... А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это», — рассказывает Владимир.
«Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребенок был старше Вовы...», — с горечью говорит Елена.
«Он хотел, чтобы Кристина была мамой, хозяйкой. А она очень талантливый человек и тоже хотела себя проявлять на сцене. Это ему не очень нравилось».