Елена Преснякова рассказала об аборте

Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший стали героями передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Главным признанием со стороны Елены стало то, что она потеряла ребенка после расставания с Пресняковым в молодости — она не знала, как будет жить дальше, и сделала аборт.

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55 лет брака не были такими безоблачными, как считают многие поклонники звездной пары. В какой-то момент наступил кризис.

«Тогда пианист Борис Владимирович Рычков пригласил меня играть в потрясающий ансамбль. Я думал, мол, вот уеду... Наверное, Лена подумала, что мы расстаемся, вот и пошла на это... А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это», — рассказывает Владимир.

Елена рассказывает, что жалеет о сделанном до сих пор, и пытается замолить грех.

«Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребенок был старше Вовы...», — с горечью говорит Елена.

Сейчас у нее есть отдушина — внуки. У их сына Владимира Преснякова-младшего трое сыновей. Старший, Никита, рожден в гражданском браке с Кристиной Орбакайте . Второго сына, Артема, родила ему его нынешняя жена, певица Наталья Подольская

Владимир Пресняков-старший рассказал и о том, почему рухнул брак его сына с Кристиной Орбакайте. По его мнению, сын полностью виноват сам.

«Он хотел, чтобы Кристина была мамой, хозяйкой. А она очень талантливый человек и тоже хотела себя проявлять на сцене. Это ему не очень нравилось».