«Плевок в лицо медикам»: россияне обрушились на «Би-2» 

Ситуация: "Я болею, но концерты в ноябре проведу". 👍 В ноябре, очевидно, что все только разыграется только. Самое мерзкое, когда ради бабла на это забивают такие медийные личности, как он, которых ты любил раньше. Всех перезаражу на своих концертах, но зато денег заработаю. pic.twitter.com/OsDBjpSvE1— 🖤omeliya🚑🖤 (@omeliyakitty44) October 28, 2020
«К началу гастролей карантин Лёвы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты Би-2 состоятся по плану», — подчеркивается в сообщении.
«Концерт во время пандемии = пир во время чумы. Прости господи, КОНЦЕРТ. Это плевок в лицо КАЖДОМУ МЕДИКУ, работающему с ковидом, буквально КАЖДОМУ. Иначе и не скажешь», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Ну вот это жесть, да. Такие большие музыканты должны головой думать. Это же даже не в баре на 20 человек акустический вечер провести. Это огромные площадки. Я уже решительно не понимаю, что все музыканты творят», — отметила Unda__Maris.