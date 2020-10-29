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«Плевок в лицо медикам»: россияне обрушились на «Би-2» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Плевок в лицо медикам»: россияне обрушились на «Би-2»
Фото: РИА Новости
Музыкант из «Би-2» Игорь Бортник (Лёва) заболел коронавирусом, однако группа не намерена отменять концерты в ноябре. Поклонники коллектива раскритиковали в Twitter это решение.
В официальном аккаунте группы «Би-2» в Instagram была размещена информация о том, что Лёва заболел коронавирусом в легкой форме.

«К началу гастролей карантин Лёвы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты Би-2 состоятся по плану», — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь сотрудник московской скорой помощи с ником omeliya назвала это решение группы «плевком в лицо медикам», отметив, что сейчас вместе с коллегами
испытывает сильнейше нагрузки из-за роста заболеваемости.

«Концерт во время пандемии = пир во время чумы. Прости господи, КОНЦЕРТ. Это плевок в лицо КАЖДОМУ МЕДИКУ, работающему с ковидом, буквально КАЖДОМУ. Иначе и не скажешь», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили о том, что разочарованы решением группы.

«Ну вот это жесть, да. Такие большие музыканты должны головой думать. Это же даже не в баре на 20 человек акустический вечер провести. Это огромные площадки. Я уже решительно не понимаю, что все музыканты творят», — отметила Unda__Maris.

«Рамблер» писал, что в России с начала пандемии было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.
Вместе с тем эксперты вирусологи полагают, что это не педел. Так, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев отметил, что количество инфицированных за все время пандемии может перевалить за 3 миллиона человек.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Бортник
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