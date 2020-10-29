«Плевок в лицо медикам»: россияне обрушились на «Би-2» 

Музыкант из «Би-2» Игорь Бортник (Лёва) заболел коронавирусом, однако группа не намерена отменять концерты в ноябре. Поклонники коллектива раскритиковали в Twitter это решение.

В официальном аккаунте группы «Би-2» в Instagram была размещена информация о том, что Лёва заболел коронавирусом в легкой форме.

Ситуация: "Я болею, но концерты в ноябре проведу". 👍 В ноябре, очевидно, что все только разыграется только. Самое мерзкое, когда ради бабла на это забивают такие медийные личности, как он, которых ты любил раньше. Всех перезаражу на своих концертах, но зато денег заработаю. pic.twitter.com/OsDBjpSvE1— 🖤omeliya🚑🖤 (@omeliyakitty44) October 28, 2020

«К началу гастролей карантин Лёвы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты Би-2 состоятся по плану», — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь сотрудник московской скорой помощи с ником omeliya назвала это решение группы «плевком в лицо медикам», отметив, что сейчас вместе с коллегами

испытывает сильнейше нагрузки из-за роста заболеваемости.

«Концерт во время пандемии = пир во время чумы. Прости господи, КОНЦЕРТ. Это плевок в лицо КАЖДОМУ МЕДИКУ, работающему с ковидом, буквально КАЖДОМУ. Иначе и не скажешь», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили о том, что разочарованы решением группы.

«Ну вот это жесть, да. Такие большие музыканты должны головой думать. Это же даже не в баре на 20 человек акустический вечер провести. Это огромные площадки. Я уже решительно не понимаю, что все музыканты творят», — отметила Unda__Maris.

«Рамблер» писал, что в России с начала пандемии было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем эксперты вирусологи полагают, что это не педел. Так, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев отметил, что количество инфицированных за все время пандемии может перевалить за 3 миллиона человек.