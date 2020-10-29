Карпович ответила на вопрос о расставании с Прилучным 

Актриса Мирослава Карпович не хочет комментировать расставание с актером Павлом Прилучным. Об этом она сама сообщила «Суперу».

В 2011 году, как сообщал «Рамблер», Прилучный женился на актрисе Агате Муцениеце, в 2013-м они завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в феврале 2020-го Муцениеце обвинила мужа в домашнем насилии и объявила о намерении развестись с ним, в июне они развелись, а средства массовой информации сообщили, что актер может встречаться с Карпович. На днях СМИ сообщили, что Прилучный бросил Карпович и хочет вернуться к Муцениеце.

«На эту тему ничего не хочу комментировать. Спасибо большое за внимание!» — заявила Карпович «Суперу».

Тем временем менеджер Муцениеце сообщил изданию, что та ничего не знает о том, что происходит в жизни Павла Валерьевича и девушки, известной по одному сериалу. По его словам, в настоящее время актриса слишком занята работой и воспитанием детей, чтобы заниматься планами и желаниями Прилучного.