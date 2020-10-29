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Раскрыт возможный возлюбленный Муцениеце 

Артём Кульша 15 минут назад
Раскрыт возможный возлюбленный Муцениеце
Фото: Instagram
Актриса Агата Муцениеце может встречаться с актером Марком Вдовиным. Это заподозрили пользователи инстаграма.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно о съемках сериала «Крюк» о бывшем хоккеисте, который стал хоккейным агентом. Премьера запланирована на 2021 год. Режиссером сериала является Иван Оганесов. Главную роль исполняет Юрий Колокольников, а Муцениеце — одну из второстепенных.

«Крайний съемочный день! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!» — написала она в своем инстаграме в подписи к 10 своим фотографиям в образе Анны.

Автор комментария с наибольшим количеством лайков (261) обратил внимание актрисы на то, что ей следовало использовать слово «последний», а не не «крайний», потому что крайними бывают лишь север и плоть у мужчин. Автор комментария с 201 лайком удивился стройности Муцениеце — матери двоих детей.
Между тем некоторые пользователи социальной сети обратили внимание на шестое по счету фото, которое опубликовала актриса. На нем она запечатлена с Вдовиным. Комментаторы высказали мнение, что они хорошо смотрятся вместе, а некоторые даже заподозрили, что актеры встречаются.

«Нет, она уже с новым!» — написала актриса Наталья Земцова.

В феврале, как сообщал «Рамблер», Муцениеце объявила о намерении развестись с мужем актером Павлом Прилучным и обвинила его в домашнем насилии. В июне они развелись. Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, а в 2016-м — второго. Вдовин известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Спроси меня про сервитуты», «Правила механика замков» и «Подольские курсанты».
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии
Шоу-бизнес , Марк Вдовин , Иван Оганесов , Наталья Земцова , Юрий Колокольников , Агата Муцениеце
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