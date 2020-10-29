Фанаты заподозрили Боню в отношениях с Маратом Сафиным 

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий в компании с теннисистом Маратом Сафиным . Подписчики звезды заподозрили, что между ней и спортсменом могут быть более близкие отношения, чем она выставляет напоказ.

Пост появился в ленте Бони вечером 28 октября. На снимках она в компании Сафина изображена на фоне ночного города. Телезвезда пояснила, что они с теннисистом забрались на «Собачью Голову» — место, откуда открывается шикарный вид.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем», — отметила Боня (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Её подписчики бурно отреагировали на опубликованную фотосессию. Пользователи сошлись во мнении, что Боня совсем неспроста в очередной раз выложила снимки с прославленным спортсменом.

«И невероятный вид, и ваша пара. Парня надо брать», — отметила пользовательница под ником baianova_olga.

«Правда, красивая бы пара получилась. Надеюсь, в скором времени подтвердится», — выразила надежду milica88.

«Марат — красавчик! Вы — шикарная и утонченная. Отличный тандем», — констатировала varolinatalia.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 40-летняя Виктория Боня рассказала подписчикам, как в таком возрасте выглядеть на 25 лет. Секрет, по ее словам, заключается в отказе от алкоголя.