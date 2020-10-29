Понаровская судится из-за маленькой пенсии 

В пресс-службе Басманного районного суда Москвы рассказали изданию, что некоторое время назад 67-летняя Понаровская подала иск к главному управлению Пенсионного фонда России №10 по Москве и Московской области с требованием учесть в ее трудовом стаже работу в Краснодарской филармонии в 1982-1983 годах и произвести перерасчет страховой пенсии с учетом этого.

«Доходы Ирины Витальевны явно значительно упали. А ведь артистке надо как минимум содержать дома в Подмосковье и Эстонии. Видимо, поэтому она и решила озаботиться вопросом собственной пенсии», — сообщает «СтарХит»

Также издание рекомендовало Понаровской задуматься о том, не последовать ли нынешним трендам шоу-бизнеса и не продать ли выдуманный скандал на ток-шоу. Ранее, как сообщал «Рамблер», Заслуженная артистка России Понаровская упоминала, что получает пенсию в размере пяти тысяч в месяц.

1 августа был произведен автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных пенсионных баллов и были проиндексированы пенсии получателям накопительных пенсий (на 9,13%) и работающим пенсионерам — участникам программы софинансирования пенсионных накоплений (на 7,99%).