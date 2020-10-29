Стилист восхитился декольте Милявской 

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Певица Лолита Милявская объявила в Instagram о переносе концертов на Дальнем Востоке, представ перед поклонниками в темном платье с глубоким декольте. Несмотря на неприятные новости, внешний вид артистки восхитил не только фанатов, но и стилиста Игоря Гуляева

«Честно, думала проскочим… Пронесёт по Дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами…», — заявила Милявская, отметив, что концерты не состоятся из-за коронавируса.

По словам артистки, все выступления перенесены на сентябрь 2021 года, а деньги за билеты зрителям вернут.

Поклонники в комментариях к записи заявили, что будут очень ждать встречи с Милявской и отметили, что она прекрасно выглядит в темном блестящем платье с глубоким декольте. Свое восхищение выразил и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

«Красавица», — написал он.

«Рамблер» писал, что ранее Лолита Милявская заявила, что бессимптомно переболела коронавирусной инфекцией COVID-19.