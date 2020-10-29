«Ложь и провокация!»: Пригожин о скандале с шоу «Голос» 

«Представляете, с высоты Константина Эрнста заниматься такой ерундой? Оно ему надо? Канал с огромными оборотами, с большой платформой и заниматься тем, чтобы лоббировать интересы маленького артиста и устраивать себе скандал? Это глупости. Я в это не поверю никогда», — отрезал продюсер.