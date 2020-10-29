«Ложь и провокация!»: Пригожин о скандале с шоу «Голос» 

Продюсер Иосиф Пригожин назвал абсолютной ложью и провокацией слухи о предвзятости наставников шоу «Голос» и попытках Первого канала продвигать отдельных участников.
«Я близко даже не связан с Первым каналом, но что касается коррупции в "Голосе", это абсолютная ложь и провокация!» — заявил он «Царьграду», комментируя предложения ряда общественных деятелей закрыть «Голос».
По словам Пригожина, «Голос» — «один из самых честнейших конкурсов на телевидении», и Первому каналу нет никакого смысла заниматься лоббированием интересов отдельных участников.
«Представляете, с высоты Константина Эрнста заниматься такой ерундой? Оно ему надо? Канал с огромными оборотами, с большой платформой и заниматься тем, чтобы лоббировать интересы маленького артиста и устраивать себе скандал? Это глупости. Я в это не поверю никогда», — отрезал продюсер.
Он заявил, что верит в честность генерального продюсера канала Константина Эрнста и продюсера музыкальных программ Юрия Аксюты.
Как писал «Рамблер», ранее «Голос» раскритиковали из-за участия в шоу Александры Будникововой, дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова. Зрители заподозрили, что она прошла прослушивание благодаря связям отца, и вспомнили скандал с победой на шоу дочери Алсу.
Ситуацию также прокомментировали политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. Они сошлись во мнении, что «миром правят связи», и шоу следует закрыть. Первый канал, в свою очередь, заявил, что готовит иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против Садальского, Сурайкина и Соседова.