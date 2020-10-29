Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Ложь и провокация!»: Пригожин о скандале с шоу «Голос» 

Вероника Полынина 1 час назад
«Ложь и провокация!»: Пригожин о скандале с шоу «Голос»
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин назвал абсолютной ложью и провокацией слухи о предвзятости наставников шоу «Голос» и попытках Первого канала продвигать отдельных участников.

«Я близко даже не связан с Первым каналом, но что касается коррупции в "Голосе", это абсолютная ложь и провокация!» — заявил он «Царьграду», комментируя предложения ряда общественных деятелей закрыть «Голос».

По словам Пригожина, «Голос» — «один из самых честнейших конкурсов на телевидении», и Первому каналу нет никакого смысла заниматься лоббированием интересов отдельных участников.

«Представляете, с высоты Константина Эрнста заниматься такой ерундой? Оно ему надо? Канал с огромными оборотами, с большой платформой и заниматься тем, чтобы лоббировать интересы маленького артиста и устраивать себе скандал? Это глупости. Я в это не поверю никогда», — отрезал продюсер.

Он заявил, что верит в честность генерального продюсера канала Константина Эрнста и продюсера музыкальных программ Юрия Аксюты.
Садальский высмеял юристов Первого канала
Как писал «Рамблер», ранее «Голос» раскритиковали из-за участия в шоу Александры Будникововой, дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова. Зрители заподозрили, что она прошла прослушивание благодаря связям отца, и вспомнили скандал с победой на шоу дочери Алсу.
Ситуацию также прокомментировали политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. Они сошлись во мнении, что «миром правят связи», и шоу следует закрыть. Первый канал, в свою очередь, заявил, что готовит иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против Садальского, Сурайкина и Соседова.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 12
Шоу-бизнес , Роман Будников , Сергей Соседов , Станислав Садальский , Максим Сурайкин , Юрий Аксюта , Константин Эрнст , Иосиф Пригожин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные Азербайджана напали на россиян
Военные Азербайджана напали на россиян
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
В Чечне отреагировали на убийства в Ницце
В Чечне отреагировали на убийства в Ницце
Москва поставила крест на Зеленском
Москва поставила крест на Зеленском
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение