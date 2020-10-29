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Соседи Овсиенко забили тревогу из-за странного внешнего вида певицы 

Слово и Дело 1 час назад
Соседи Овсиенко забили тревогу
Фото: РИА Новости
Внимательные бабушки заметили, что Овсиенко часто выходит из Бывшую солистку группы "Мираж" Татьяну Овсиенко часто видят "опухшей". Об этом говорят ее соседки, живущие на Ленинском проспекте в Москве.
дома в очках и с "тяжелой головой". Она ни с кем не здоровается и даже не смотрит по сторонам.

"Одеваться стала странно, лицо опухшее", — переживает соседка пенсионного возраста.

Как пишет издание Popcake, Татьяна Овсиенко не комментирует слухи о своем состоянии. Она делает вид, что ее не волнуют публикации таблоидов. Поклонники переживают о здоровье своей любимицы, они просят помочь привести певицу в чувства.

"Спилась?" — удивляется подписчик. "С таким уголовником сложно не запить", — добавляет другой фанат.

Напомним, что Татьяна Овсиенко состояла в браке с 1993 по 2007 годы с музыкальным продюсером Владимиром Дубовицким. А сейчас звезда живет в гражданском браке с Александром Меркуловым. Мужчина три года назад вернулся из мест лишения свободы.
Таблоиды утверждают, что Меркулов не дает артистке выйти из дома. Овсиенко может уехать только на концерт, деньги от выступления гражданский муж забирает себе.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
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