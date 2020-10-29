Градский высказался о закрытии «Голоса» 

Бывший член жюри «Голоса» Александр Градский назвали разговоры о закрытии шоу «раздуванием из мухи слона». Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», ранее «Голос» раскритиковали из-за участия в шоу Александры Будникововой, дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова . Зрители заподозрили, что она прошла прослушивание благодаря связям отца, и вспомнили скандал с победой на шоу дочери Алсу.

«Царьград» отмечает, что некоторые зрители и политики решили добиваться закрытия шоу. Канал решил выяснить, почему «Голос» стал «площадкой для скандалов», у Градского. Он с такой точкой зрения поспорил.

«Вы можете не разделять мою точку зрения, и это совершенно нормально в демократическом обществе. Но я свою точку зрения высказал. Вы берёте высосанный из пальца факт и надуваете его, как шарик, подавая в виде информационного события», — заявил он.

Градский подчеркнул, что не может «участвовать в создании из мухи слона».