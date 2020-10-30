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Стало известно, сколько зарабатывают помощники российских звезд 

Ura.Ru 18 минут назад
Раскрыт доход помощников российских звезд
Фото: globallookpress.com
Раскрыты доходы персонала российских знаменитостей. Так, час работы стилиста Арсена Айрапетова, который шестой год работает у певца Филиппа Киркорова, стоит 5000 рублей. Об этом рассказал сам Айрапетов.

«Час моей работы по разбору гардероба стоит 5000 рублей, но я этим стараюсь не заниматься. Мне проще собрать гардероб с нуля […] Такая услуга стоит 50 тысяч плюс расходы на гардероб», — передает слова стилиста «Комсомольская правда».

Отмечается, что спустя два года сотрудничества с Киркоровым стилист купил квартиру в Москве и сделал в ней ремонт. Визажист Селия Кучумова, которая сотрудничает с певицей Наташей Королевой и телеведущей Региной Тодоренко, получает 30 тысяч рублей за один образ. Если звезде требуется сопровождение на весь день, стоимость увеличивается до 50 тысяч и выше.
Домработницы знаменитостей зарабатывают в среднем от 75 до 150 тысяч. Такую сумму озвучила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Водители знаменитостей получают от 80 тысяч, телохранители — более 90 тысяч, няни — от 100 тысяч, а повара — около 5 тысяч рублей в день.
Также сообщается, что на днях кастинг на личного ассистента объявила певица Глюкоза. Однако платить девушка готова лишь 35 тысяч рублей. При этом требования к соискательнице весьма жесткие — девушка до 26 лет должна иметь образование, свободно говорить на английском, не иметь детей и иметь опыт аналогичной работы. В обязанности ассистента входит составление рабочего графика звезды, закупка косметики и одежды, бронирование столов в ресторанах, номеров в гостиницах и авиабилетов, а также контакт со всем обслуживающим персоналом.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ксения Бородина , Регина Тодоренко , Наташа Королева , Комсомольская правда
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