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Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
Актриса Анастасия Шульженко записала новое видеообращение, запись опубликована в ее аккаунте вInstagram. В нем девушка обратилась к супругу певицы Наташи Королевой Сергею Глушко, с которым, как она утверждает, у нее были роман. В ролике актриса пригрозила Тарзану раскрыть все подробности их любовных отношений.

«Знаешь, Серёжа… Не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще всё?» — обратилась к экс-возлюбленному Шульженко.

Ранее 28-летняя актриса в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале публично заявила о том, что ее связывали с Глушко искренние чувства. А признание известного стриптизера в супружеской неверности было сделано им для того, чтобы спасти свой брак.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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