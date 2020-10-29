Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы 

«Знаешь, Серёжа… Не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще всё?» — обратилась к экс-возлюбленному Шульженко.

Ранее 28-летняя актриса в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале публично заявила о том, что ее связывали с Глушко искренние чувства. А признание известного стриптизера в супружеской неверности было сделано им для того, чтобы спасти свой брак.