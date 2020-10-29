Первый канал подаст в суд на критиков шоу «Голос» 

Руководство Первого канала готовит иски против актера Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, раскритиковавших шоу «Голос». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ», — сказано в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что единственный за всю историю проекта случай воздействия на результаты зрительского голосования был расследован по инициативе канала.

«Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Мы с уважением относимся к конструктивной критике, однако господами Садальским, Соседовым и Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — заключили представители телеканала.

Очередной скандал вокруг «Голоса» разгорелся после выступления 18-летней дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой. Все члены жюри нажали на красную кнопку еще до того, как девушка допела песню.

После этого Станислав Садальский заявил, что члены жюри подсуживали участнице по указанию одного из топ-менеджеров канала.

«Очередная «Дочь Алсу». Воистину миром правят связи», — написал он в своем Instagram.