«Сереж, не зли меня!»: любовница угрожает Тарзану 

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили к ее мужу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели». По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».

Одной из участниц секс-скандала оказалась Анастасия Шульженко. Ее адвокат Вадим Лялин рассказал, что Глушко и Шульженко были вместе полтора года, но когда она забеременела, стриптизер «поступил не по-мужски».

Анастасия Шульженко обратилась к Тарзану через соцсети.

«Я думала, что, если кто-то хочет что-то забыть в своей жизни, он просто берет и забывает. Но тут нет. Сам провоцирует, сам педалирует. Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши с тобой отношения?» — поинтересовалась девушка.

Она отметила, что «далека от мысли», что такое стоит выносить на всеобщее обсуждение, и потребовала от мужа Наташи Королевой прекратить «превращать все в фарс и абсурд».

Ранее Тарзан предложил девушкам, которым нужно поправить материальное положение, пойти на ТВ и притвориться его любовницами. А Королева рассказала, что Шульженко появилась в их жизни, предложив себя на роль суррогатной матери.