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«Сереж, не зли меня!»: любовница угрожает Тарзану 

Алиса Селезнёва 5 минут назад
«Сереж, не зли меня!»: любовница угрожает Тарзану
Фото: РИА Новости
Заявившая о своей беременности от мужа Наташи Королевой Анастасия Шульженко опубликовала в Instagram видеообращение, в котором пригрозила Сергею «Тарзану» Глушко разоблачением.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили к ее мужу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели». По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
Тарзан обратился к россиянкам
Одной из участниц секс-скандала оказалась Анастасия Шульженко. Ее адвокат Вадим Лялин рассказал, что Глушко и Шульженко были вместе полтора года, но когда она забеременела, стриптизер «поступил не по-мужски».
Анастасия Шульженко обратилась к Тарзану через соцсети.

«Я думала, что, если кто-то хочет что-то забыть в своей жизни, он просто берет и забывает. Но тут нет. Сам провоцирует, сам педалирует. Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши с тобой отношения?» — поинтересовалась девушка.

Она отметила, что «далека от мысли», что такое стоит выносить на всеобщее обсуждение, и потребовала от мужа Наташи Королевой прекратить «превращать все в фарс и абсурд».
Ранее Тарзан предложил девушкам, которым нужно поправить материальное положение, пойти на ТВ и притвориться его любовницами. А Королева рассказала, что Шульженко появилась в их жизни, предложив себя на роль суррогатной матери.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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