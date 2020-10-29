Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Харламов и Асмус официально развелись 

Артём Кульша 22 минуты назад
Харламову и Асмус предстоит новый суд
Фото: РИА Новости
Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов больше не муж и жена. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Асмус и Харламов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2014-м завели дочь Анастасию, а в июне объявили в своих инстаграмах, что решили развестись. Харламов написал, что они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу, а пандемия, фильм «Текст» или кто-то третий в их разводе не виноват. Асмус написала, что они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдумано и сформулировано около года назад, они разводятся без грязи и с большим уважением друг к другу.
Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус
Сегодня Mash сообщил, что мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова, а не сделал этого раньше, потому что давал им время на примирение. Также телеграм-канал сообщил, что артисты не посещали заседания суда лично; что формально инициатором развода был Харламов; что дочь Анастасия останется с Асмус.

«Как будет делиться имущество, пока не понятно. Скорее всего, будут судиться по этому поводу дальше», — отметил Mash.

На днях Харламов заявил, что они с Асмус решили развестись, потому чувства между ними ослабели и возникло напряжение. Также он упомянул, что дочь пока не знает о расставании родителей.
В начале октября средства массовой информации сообщили, что Асмус принимает ухаживания рэпера Наваи Бакирова, участника дуэта HammAli & Navai. Она лично пригласила его на свой спектакль, а после его окончания музыкант подарил ей большой букет цветов.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне смогут наблюдать «голубую Луну»
Россияне смогут наблюдать «голубую Луну»
Чем Ефремов увлекся в СИЗО
Чем Ефремов увлекся в СИЗО
Смерть за тройку: новый инцидент в российской школе
Смерть за тройку: новый инцидент в российской школе
На Западе рассказали о загадочном перехватчике РФ
На Западе рассказали о загадочном перехватчике РФ
Видео
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение