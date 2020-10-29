Харламову и Асмус предстоит новый суд

Асмус и Харламов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2014-м завели дочь Анастасию, а в июне объявили в своих инстаграмах, что решили развестись. Харламов написал, что они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу, а пандемия, фильм «Текст» или кто-то третий в их разводе не виноват. Асмус написала, что они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдумано и сформулировано около года назад, они разводятся без грязи и с большим уважением друг к другу.

Сегодня Mash сообщил, что мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова, а не сделал этого раньше, потому что давал им время на примирение. Также телеграм-канал сообщил, что артисты не посещали заседания суда лично; что формально инициатором развода был Харламов; что дочь Анастасия останется с Асмус.

«Как будет делиться имущество, пока не понятно. Скорее всего, будут судиться по этому поводу дальше», — отметил Mash.

На днях Харламов заявил, что они с Асмус решили развестись, потому чувства между ними ослабели и возникло напряжение. Также он упомянул, что дочь пока не знает о расставании родителей.

В начале октября средства массовой информации сообщили, что Асмус принимает ухаживания рэпера Наваи Бакирова, участника дуэта HammAli & Navai. Она лично пригласила его на свой спектакль, а после его окончания музыкант подарил ей большой букет цветов.