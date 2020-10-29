«Грязное тупое животное»: Собчак затравили 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma) 28 Окт 2020 в 3:32 PDT Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак на своей странице в Instagram прокомментировала убийство французского учителя Самюэля Пати за то, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Она отметила, что президент страны Эммануэль Макрон на похоронах педагога заявил, что во Франции продолжат публиковать сатирические материалы про пророка, поскольку в стране существует свобода слова.

«Макрон мой герой в эти дни», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На заявление популярной телеведущей отреагировал боец Магомед Исмаилов. Он отметил, что президент Франции — исламофоб, который пытается задеть и оскорбить чувства верующих. Тем не менее, спортсмен напомнил, что политик является героем Собчак.

«Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать. Ксения — ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек произросла из кучи дерьма. Несмотря на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет», — заявил Исмаилов.

Он пояснил, что его слова являются демонстрацией свободы слова специально для Собчак. Для своих подписчиков боец пояснил, что оскорбление, по его мнению, не символизирует свободу слова. Он также призвал не путать ей с вседозволенностью.