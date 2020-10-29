«Грязное тупое животное»: Собчак затравили 

Ксения Собчак — «грязное тупое животное», от которого «стабильно воняет», заявил на своей странице в Instagram российский боец по смешанным единоборствам Магомед Исмаилов. Так спортсмен прокомментировал слова телеведущей о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший войну «исламским сепаратистам», является ее героем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак на своей странице в Instagram прокомментировала убийство французского учителя Самюэля Пати за то, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Она отметила, что президент страны Эммануэль Макрон на похоронах педагога заявил, что во Франции продолжат публиковать сатирические материалы про пророка, поскольку в стране существует свобода слова.
«Макрон мой герой в эти дни», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
На заявление популярной телеведущей отреагировал боец Магомед Исмаилов. Он отметил, что президент Франции — исламофоб, который пытается задеть и оскорбить чувства верующих. Тем не менее, спортсмен напомнил, что политик является героем Собчак.
«Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать. Ксения — ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек произросла из кучи дерьма. Несмотря на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет», — заявил Исмаилов.
Он пояснил, что его слова являются демонстрацией свободы слова специально для Собчак. Для своих подписчиков боец пояснил, что оскорбление, по его мнению, не символизирует свободу слова. Он также призвал не путать ей с вседозволенностью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев на своих страницах в Instagram поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который расправился с Самюэлем Пати. Первый назвал убийцу своим героем, второй отметил, что во Франции «свобода слово потеряло свое начало» (орфография автора сохранены — прим. ред.).