Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус 

Комик рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Но какого-либо решающего момента между ними не было.

Харламов подчеркнул, что решение развестись стало для артистов полностью обоюдным. Он добавил, что между ними начали угасать былые чувства. В результате это привело к недопониманию между супругами. Перед расставанием они уже почти не общались и совсем не вели интимную жизнь.

— Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше, — пояснил комик.

Сама Асмус ранее пошутила , что вышла замуж за Харламова и родила дочь ради «галочки» в социальной сети Instagram. Таким образом артистка ответила на вопрос одного из подписчиков.