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Адвокат Асмус раскрыла неприятные детали её развода с Харламовым 

News.ru и ещё 17 12 минут назад
Назван инициатор развода Асмус и Харламова
Фото: globallookpress.com
Адвокат Марина Дубровская, представляющая в суде интересы актрисы Кристины Асмус, рассказала подробности о её разводе с шоуменом Гариком Харламовым. По словам юриста, инициатором расставания была Асмус, а не её супруг, который на самом деле до последнего пытался сохранить брак.
Дубровская раз и навсегда закрыла вопрос о том, кто же именно из звёздных супругов стал инициатором развода. По её словам, это вовсе не Гарик Харламов, как об этом говорилось ранее. Завершить отношения решилась Кристина Асмус, тогда как её супруг не поддержал эту идею, сообщает StarHit.

Хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и ещё в августе этого года (когда мы уже активно находились в суде) пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери, — заявила адвокат Асмус.

Она добавила, что в ближайшее время, по её ожиданиям, в рамках мирного процесса состоится раздел имущества супругов.
Дубровская также рассказала о трудностях и особенностях жизни Асмус после развода. По словам юриста, актриса нелегко переболела коронавирусом, у неё активный рабочий график, а оставшееся свободное время Асмус проводит с дочерью. Адвокат сообщила, что актриса сама будет готова дать комментарий по поводу развода, «когда у неё появится немного времени». Асмус расскажет о разводе с Харламовым, чтобы прекратить спекуляции на эту тему, добавила Дубровская.
Как сообщал NEWS.ru, официальный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус состоялся 29 октября. Перед этим шоумен вновь рассказал о причинах расставания со своей супругой.
28 сентября участник шоу Comedy Club Гарик Харламов заявил, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Харламов и Асмус заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Марина Дубровская , Кристина Асмус , StarHit
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