Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о заражении коронавирусом Ксении Собчак. Журналистка заявила об этом в очередном выпуске программы «Док-ток», который провела удаленно. Она отметила, что вынуждена участвовать в съемках посредством видеосвязи, так как находится на карантине. Светская львица пояснила, что болеет уже давно, и сейчас уже чувствует себя намного лучше.

Пользователи соцсетей отметили, что телеведущая и ее муж Константин Богомолов ранее не соблюдали карантин, и посчитали, что они сделали это из-за новой поставки режиссера.

Так, 20 октября Ксения Собчак появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на громкой премьере постановки «Бесы». При этом и Богомолов, как муж пациентки с COVID-19, обязан был уйти на самоизоляцию, что не позволило бы ему вести репетиции и посетить премьеру своего спектакля, отмечает издание.