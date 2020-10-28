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«Ну и сволочь!»: пользователи соцсетей обрушились на Собчак 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Пользователи соцсетей упрекнули телеведущую Ксению Собчак в том, что, заболев коронавирусом, она не ушла на самоизоляцию и посетила премьеру спектакля своего мужа режиссера Константина Богомолова. Об этом пишет издание «Дни.ру».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о заражении коронавирусом Ксении Собчак. Журналистка заявила об этом в очередном выпуске программы «Док-ток», который провела удаленно. Она отметила, что вынуждена участвовать в съемках посредством видеосвязи, так как находится на карантине. Светская львица пояснила, что болеет уже давно, и сейчас уже чувствует себя намного лучше.
Собчак в эфире Первого канала сделала признание
Пользователи соцсетей отметили, что телеведущая и ее муж Константин Богомолов ранее не соблюдали карантин, и посчитали, что они сделали это из-за новой поставки режиссера.
Так, 20 октября Ксения Собчак появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на громкой премьере постановки «Бесы». При этом и Богомолов, как муж пациентки с COVID-19, обязан был уйти на самоизоляцию, что не позволило бы ему вести репетиции и посетить премьеру своего спектакля, отмечает издание.

«Получается, что она публично дала ложную информацию об отсутствии вируса, а сама с ним по мероприятиям ходила, где могла заразить других людей?», «С подтвержденным диагнозом ходила на спектакль мужа. Ну и сволочь», — осудили Собчак интернет-пользователи.

Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Первый канал
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