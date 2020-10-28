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Виторган пригрозил Цыпкину воткнуть палец в глаз 

Артём Кульша 26 минут назад
Виторган пригрозил Цыпкину воткнуть палец в глаз
Фото: ТАСС
Актер Максим Виторган пригрозил вырвать писателю Александру Цыпкину переносицу из-за своей бывшей жены журналистки Ксении Собчак. Об этом сам Виторган рассказал в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».
Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Виторган в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе.
В середине октября состоялась премьера сериала «Беспринципные» по сценарию Цыпкина. Одну из ролей в нем исполнил Виторган. Вчера по этому поводу писатель и актер дали интервью журналистке Светлане Бондарчук.
В ходе него Виторган рассказал, как познакомился с Цыпкиным. По его словам, однажды Собчак сообщила ему, что ее пригласили читать произведения Цыпкина на каком-то вечере, но она не пойдет. На следующий день Виторган и Собчак ужинали с певицей Глюкозой, и та упомянула, что они с Собчак здорово зажгли у Цыпкина. Виторган разозлился из этого, по пути домой в автомобиле выяснил у друзей номер телефона писателя и позвонил ему.

«Я говорю: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Возникла пауза. Он сказал: "Ну хорошо, но вам придется встать в очередь". Вот так вот мы познакомились», — рассказал актер.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Александр Цыпкин , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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