Виторган пригрозил Цыпкину воткнуть палец в глаз 

Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . Виторган в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе

В середине октября состоялась премьера сериала «Беспринципные» по сценарию Цыпкина. Одну из ролей в нем исполнил Виторган. Вчера по этому поводу писатель и актер дали интервью журналистке Светлане Бондарчук

В ходе него Виторган рассказал, как познакомился с Цыпкиным. По его словам, однажды Собчак сообщила ему, что ее пригласили читать произведения Цыпкина на каком-то вечере, но она не пойдет. На следующий день Виторган и Собчак ужинали с певицей Глюкозой, и та упомянула, что они с Собчак здорово зажгли у Цыпкина. Виторган разозлился из этого, по пути домой в автомобиле выяснил у друзей номер телефона писателя и позвонил ему.