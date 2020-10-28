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Пугачёва шокировала родственников дорогим подарком 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Примадонна российского шоу-бизнеса в октябре стала бабушкой во второй раз. Внучку ей подарил племянник Владислав. Малышку назвали в честь знаменитой родственницы, а она повергла родных в шок, одарив малышку дорогостоящим сюрпризом.
Пугачёва оформила на Владислава квартиру, а его сыну Жене подарила элитные апартаменты в новом доме. Примадонна позаботилась, чтобы к моменту, когда мальчик станет взрослым, у него было свое жилье, пишет «Комсомольская правда».
Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.
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У них родился сын Женя и Пугачёва всё время помогала родственникам финансово и поддерживала парня, который в итоге стал инвалидом.
Потом она стала воспитывать его маленького сына Женю. Всем она говорила, что это ее приемный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными считает водителя Игоря Польшикова и его супругу.
Недавно Владислав Пугачев взялся за ум, женился во второй раз и теперь радуется появлению маленькой дочки.
Как писал NEWS.ru, ранее муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин показал фото грустных детей, собирающихся в школу.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда , Москва
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