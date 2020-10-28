Примадонна российского шоу-бизнеса в октябре стала бабушкой во второй раз. Внучку ей подарил племянник Владислав. Малышку назвали в честь знаменитой родственницы, а она повергла родных в шок, одарив малышку дорогостоящим сюрпризом.

Пугачёва оформила на Владислава квартиру, а его сыну Жене подарила элитные апартаменты в новом доме. Примадонна позаботилась, чтобы к моменту, когда мальчик станет взрослым, у него было свое жилье, пишет «Комсомольская правда».

Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.

У них родился сын Женя и Пугачёва всё время помогала родственникам финансово и поддерживала парня, который в итоге стал инвалидом.

Потом она стала воспитывать его маленького сына Женю. Всем она говорила, что это ее приемный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными считает водителя Игоря Польшикова и его супругу.

Недавно Владислав Пугачев взялся за ум, женился во второй раз и теперь радуется появлению маленькой дочки.