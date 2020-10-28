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Андреева выступила против масок и попала на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
Известная телеведущая Первого канала Екатерина Андреева высказалась против обязательного ношения масок.
"По всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже. Не люблю, когда примитивно дурят народ", - заявила ведущая новостей.
"Я сижу в партере без маски. Потому что постоянное ее ношение может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода, а это похуже ковида", - ответила Андреева на пост бизнесмена, который жаловался на людей без масок в Большом театре.
На самом же деле ученые пришли к выводу, что ношение масок не приводит к отравлению углекислым газом. Статью об этом опубликовал исследовательский центр "Mayo Clinic".
Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Андреева,
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