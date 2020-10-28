Андреева выступила против масок и попала на видео

Известная телеведущая Первого канала Екатерина Андреева высказалась против обязательного ношения масок.

"По всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже. Не люблю, когда примитивно дурят народ", - заявила ведущая новостей.

"Я сижу в партере без маски. Потому что постоянное ее ношение может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода, а это похуже ковида", - ответила Андреева на пост бизнесмена, который жаловался на людей без масок в Большом театре.