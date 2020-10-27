Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Солист группы «Би-2» заразился коронавирусом 

ИА Regnum 1 час назад
Солист группы «Би-2» заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Солист российской группы «Би-2» Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, заразился коронавирусом. Это стало 27 октября известно из записи на странице певца в соцсети Instagram.
При этом музыкант не сообщил об этом прямо, а выложил на своей странице фотографию с хештегами #ковидиголиаф и #лучшенехуже, где его опрыскивает дезинфицирующим раствором человек в защитном костюме.
Также, в ходе общения с поклонниками в комментариях к фото, певец рассказал, отвечая на вопросы о состоянии его здоровья, что в настоящее время он борется с новым заболеванием и уже идет на поправку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 16550 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
ИА Regnum: последние новости
Главы МИД Косово и Канады обсудили трансатлантические связи Главы МИД Косово и Канады обсудили трансатлантические связи Певица Земфира заразилась коронавирусом Певица Земфира заразилась коронавирусом В Приморье за нарушение самоизоляции штрафуют от 40 до 500 тыс. рублей В Приморье за нарушение самоизоляции штрафуют от 40 до 500 тыс. рублей
Шоу-бизнес , Егор Бортник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Норкин рассказал анекдот о Путине
Норкин рассказал анекдот о Путине
«Вы верите в эту х***ю?»: COVID-диссидентка устроила скандал
«Вы верите в эту х***ю?»: COVID-диссидентка устроила скандал
Видео
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
00:59
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
Общество
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
00:55
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
00:41
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение