Солист группы «Би-2» заразился коронавирусом 

Солист российской группы «Би-2» Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, заразился коронавирусом. Это стало 27 октября известно из записи на странице певца в соцсети Instagram

При этом музыкант не сообщил об этом прямо, а выложил на своей странице фотографию с хештегами #ковидиголиаф и #лучшенехуже, где его опрыскивает дезинфицирующим раствором человек в защитном костюме.

Также, в ходе общения с поклонниками в комментариях к фото, певец рассказал, отвечая на вопросы о состоянии его здоровья, что в настоящее время он борется с новым заболеванием и уже идет на поправку.