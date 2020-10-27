Тарзан посвятил Королевой стих после скандала

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Глушко назвал себя рубахой-парнем, который «всем улыбался, дружил». Потом в его жизни наступила черная полоса, ощущения от которой танцор сравнил с брызгами чернил в лицо.

«Жил один парень-рубаха,

Жил, пел, плясал, не тужил,

Не смел он обидеть и птаху,

Всем улыбался, дружил.

Думаете, это сказка?

Нет, это было со мной,

Но в разноцветные краски

Кто-то вдруг плюнул слюной,

И все вокруг как поплыло,

Цвет получился дурной,

Будто в лицо мне чернила

Брызнули кто-то волной…»

Стриптизер отметил, что чувствовал себя раздавленным и поверженным, однако на помощь пришла супруга. Королева появилась в стихотворении мужа в образе ангела.

«Крикнуть хочу — не услышат,

Плакать хочу — не поймут,

Люди, как серые мыши,

Все мое тело грызут…

Я был настолько раздавлен,

Повержен,

Думал, что ангелами

Отвержен.

Где же вы так высоко

летите?

Разве помочь вы мне

не хотите?

Вслушиваюсь в небеса —

Тишина…

«Здесь я», — вдруг тихо сказала

Она…»