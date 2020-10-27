Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тарзан посвятил Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами 

Lenta.ru 1 час назад
Тарзан посвятил Королевой стих после скандала
Фото: @tarzan___official
Стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) посвятил певице Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Глушко назвал себя рубахой-парнем, который «всем улыбался, дружил». Потом в его жизни наступила черная полоса, ощущения от которой танцор сравнил с брызгами чернил в лицо.

«Жил один парень-рубаха,

Жил, пел, плясал, не тужил,

Не смел он обидеть и птаху,

Всем улыбался, дружил.

Думаете, это сказка?

Нет, это было со мной,

Но в разноцветные краски

Кто-то вдруг плюнул слюной,

И все вокруг как поплыло,

Цвет получился дурной,

Будто в лицо мне чернила

Брызнули кто-то волной…»

Стриптизер отметил, что чувствовал себя раздавленным и поверженным, однако на помощь пришла супруга. Королева появилась в стихотворении мужа в образе ангела.

«Крикнуть хочу — не услышат,

Плакать хочу — не поймут,

Люди, как серые мыши,

Все мое тело грызут…

Я был настолько раздавлен,

Повержен,

Думал, что ангелами

Отвержен.

Где же вы так высоко

летите?

Разве помочь вы мне

не хотите?

Вслушиваюсь в небеса —

Тишина…

«Здесь я», — вдруг тихо сказала

Она…»

В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Глушко признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Позднее актриса Ксения Чернова также показала откровенную переписку со стриптизером. По словам Черновой, ее связь с Тарзаном длилась более полутора лет.
Последние новости
В России введен всеобщий масочный режим В России введен всеобщий масочный режим Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса В Чечне произошла перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР В Чечне произошла перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Чернова , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Дело Баталова: предъявлены первые обвинения
Дело Баталова: предъявлены первые обвинения
Видео
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
00:59
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
Общество
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
00:55
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
00:41
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение