«Обескуражена наглостью»: Водонаеву выгнали из такси 

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Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси», который отказался надеть маску и выгнал ее из машины. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Водонаева отметила, что вызвала такси «Комфорт +», но водитель машины оказался без маски. На видео в сторис она показала свой диалог с таксистом.

Ведущая напомнила таксисту, что во время пандемии в такси, автобусах и общественных местах необходимо носить маски, а за нарушение этого требования грозит ответственность.

Водитель на ее просьбу надеть маску не отреагировал.

«Какая пандемия? Вы знаете, что такое пандемия?» — сказал он.

Водонаева отметил, что во время поездки водитель «кашлял и харкал».

«Я обескуражена такой наглостью и хамством», — подчеркнула она.

Через семь минут поездки водитель остановился и потребовал, чтобы Водонаева вышла из машины.

«Вылазийте и ищите себе другое такси», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», сейчас в Москве действуют масочный и перчаточный режимы. В магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая такси, необходимо носить маски и перчатки.

Штраф за отсутствие средств защиты в магазине составляет четыре тысячи рублей, а если пассажир общественного транспорта едет без маски, его могут оштрафовать на пять тысяч.