Музыкант нарядился и пришел веселить гостей Моргенштерна. Киркоров пел и танцевал. Он выглядел эпатажно в своем наряде от Луи Виттон с рваными брюками. Очевидно, что артист пытался соответствовать молодежи, которой было довольно много на вечеринке у Моргенштерна.

Киркоров танцевал перед Кридом, Тимати и Моргенштерном. Он вел трансляции с мероприятия, публиковал отрывки своих выступлений. В Интернете многие сошлись во мнении, что Киркоров перебрал с алкоголем.