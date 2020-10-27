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В Сети обсуждают пьяного Киркорова на вечеринке у Моргенштерна 

Вести Подмосковья 53 минуты назад
У 22-летнего рэпера Моргенштерна теперь есть свой собственный ресторан. Он уже называет его легендарным. Артист пригласил на открытие своих близких и селебрити. Среди гостей отметились Егор Крид, Джиган, Оксана Самойлова, Тимати и прочие. Ярче всех был Филипп Киркоров.
Музыкант нарядился и пришел веселить гостей Моргенштерна. Киркоров пел и танцевал. Он выглядел эпатажно в своем наряде от Луи Виттон с рваными брюками. Очевидно, что артист пытался соответствовать молодежи, которой было довольно много на вечеринке у Моргенштерна.
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Киркоров танцевал перед Кридом, Тимати и Моргенштерном. Он вел трансляции с мероприятия, публиковал отрывки своих выступлений. В Интернете многие сошлись во мнении, что Киркоров перебрал с алкоголем.
Филипп Киркоров в интервью Ксении Собчак рассказал, что он любит поесть и выпить, а его сын Мартин выдал, что его папа иногда курит. Киркоров, кстати, занялся собой, он прилично похудел. А диета и алкоголь плохо совместимы. Он действительно мог с непривычки захмелеть.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Оксана Самойлова , Крид , Тимати , Ксения Собчак
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