Познер резко высказался о россиянах и коронавирусе

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование коронавируса.
"Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", — заявил телеведущий.
Познер напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности.
"Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения", — добавил он.
Ранее журналист заявлял, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим, предлагая таким людям поселиться в вольерах. Также он называл "идиотством" отказ носить маски и перчатки во время пандемии.
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