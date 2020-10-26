Пьяный Киркоров пришел на открытие ресторана Моргенштерна

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Моргенштерн зарегистрировал компанию «Кайф», основным видом деятельности которой является деятельность ресторанов. Вчера рэпер объявил об открытии своего ресторана KAIF Provenance, а также о том, что по этой причине стал большим, огромным дядей.

Киркоров, присутствовавший на открытии заведения, опубликовал несколько сторис оттуда. На одном из них он заснял себя в оранжевой одежде и с аксессуарами того же цвета и сообщил, что KAIF Provenance — кайфовое место, а обстановка там приятная. Следом он поднял бокал с напитком бирюзового цвета с чем-то, похожим на сахарную вату на бокале, а после этого заснял Моргенштерна, танцующего с таким же напитком на сцене.

«Вау!» — прокомментировал это певец.

На следующих сторис он снял себя с рэперами Тимати Егором Кридом , а также с Моргенштерном. «Федеральное агентство новостей» сообщает , что на этих роликах Киркоров пьян.

Недавно Киркоров устроил скандал на премьере мюзикла «Шахматы» — сначала отказался поздороваться с художником Никасом Сафроновым, а когда тот спросил почему, обвинил его в том, что он везде говорит о нем гадости, и ушел.