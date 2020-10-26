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Пьяный Киркоров пришел на открытие ресторана Моргенштерна

Артём Кульша
1 час назад
Певец Филипп Киркоров посетил открытие ресторана рэпера Моргенштерна и отчитался об этом в своем инстаграме.
Пьяный Киркоров пришел на открытие ресторана Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Моргенштерн зарегистрировал компанию «Кайф», основным видом деятельности которой является деятельность ресторанов. Вчера рэпер объявил об открытии своего ресторана KAIF Provenance, а также о том, что по этой причине стал большим, огромным дядей.
Киркоров, присутствовавший на открытии заведения, опубликовал несколько сторис оттуда. На одном из них он заснял себя в оранжевой одежде и с аксессуарами того же цвета и сообщил, что KAIF Provenance — кайфовое место, а обстановка там приятная. Следом он поднял бокал с напитком бирюзового цвета с чем-то, похожим на сахарную вату на бокале, а после этого заснял Моргенштерна, танцующего с таким же напитком на сцене.
«Вау!» — прокомментировал это певец.
На следующих сторис он снял себя с рэперами Тимати и Егором Кридом, а также с Моргенштерном. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что на этих роликах Киркоров пьян.
Недавно Киркоров устроил скандал на премьере мюзикла «Шахматы» — сначала отказался поздороваться с художником Никасом Сафроновым, а когда тот спросил почему, обвинил его в том, что он везде говорит о нем гадости, и ушел.
Также на днях он послал матом журналистку, которая обратилась к нему за комментарием об уместности празднования пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым дня рождения в одном из ресторанов в Москве во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес,Крид,Тимати,Филипп Киркоров,Дмитрий Песков,РИА ФАН,
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