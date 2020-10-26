Еще одна актриса заявила об отношениях с Тарзаном

42-летняя Чернова приняла участие в программе «На самом деле». Она заявила, что в течение полутора лет имела интимные отношения с Глушко, которые начались с занятий по технике речи.

По словам Черновой, они с Тарзаном познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где танцовщик исполнял главную роль.

При этом актриса заявила, что не собирается пиариться на истории с мужем Наташи Королевой и призвала еще одну любовницу Тарзана, Анастасию Шульженко , не разрушать чужую семью.

Чернова сообщила, что интим с Тарзаном был раз 5-7 за все время общение. По ее словам, все происходило чисто технически – «получилось и получилось».

При этом Чернова не смогла предоставить ни переписку с Глушко, ни названия отелей, где они проводили время вместе. Тогда экспертам пришлось проверить ее слова на полиграфе.

Выяснилось, что гостья программы знакома с танцором, но интимной близости у них не было.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.