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Еще одна актриса заявила об отношениях с Тарзаном

Вероника Полынина
17 минут назад
Актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова объявила о любовной связи с танцовщиком Сергеем Глушко (Тарзаном).
42-летняя Чернова приняла участие в программе «На самом деле». Она заявила, что в течение полутора лет имела интимные отношения с Глушко, которые начались с занятий по технике речи.
По словам Черновой, они с Тарзаном познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где танцовщик исполнял главную роль.
При этом актриса заявила, что не собирается пиариться на истории с мужем Наташи Королевой и призвала еще одну любовницу Тарзана, Анастасию Шульженко, не разрушать чужую семью.
Чернова сообщила, что интим с Тарзаном был раз 5-7 за все время общение. По ее словам, все происходило чисто технически – «получилось и получилось».
При этом Чернова не смогла предоставить ни переписку с Глушко, ни названия отелей, где они проводили время вместе. Тогда экспертам пришлось проверить ее слова на полиграфе.
Выяснилось, что гостья программы знакома с танцором, но интимной близости у них не было.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых, Анастасия Шульженко, впоследствии сообщила, что была любовницей Тарзана на протяжении полутора лет и даже была от него беременна.
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