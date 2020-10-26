Рэпер Моргенштерн открыл собственный ресторан 

Среди гостей на вечеринке присутствовали также девушка Моргенштерна и его мама, с которой он исполнил медленный танец.

«Теперь я большой дядя. Огромный дядя. С большой любовью и уважением, не любящий вас и совсем не уважающий Мистер Моргенштерн», — похвастался рэпер в Инстаграм.

О планах открыть собственное заведение Моргенштерн говорил в сентябре 2020 года. Заведение скромностью не отличается, как и его владелец. Например, посреди зала можно увидеть фонтан, которым гордится новоиспеченный ресторатор.

Амбициозный исполнитель, что «заткнет всем рот» и в ресторанном бизнесе. Однако, опыт не менее одиозной певицы Ольги Бузовой показывает, что успех на сцене не обязательно оборачивается триумфом на рынке услуг. Сеть BuzFood Бузовой в итоге не оправдала надежд и закрылась, напоминает издание «Блокнот».