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Рэпер Моргенштерн открыл собственный ресторан 

Инфо 24 29 минут назад
Рэпер Моргенштерн открыл собственный ресторан
Фото: Instagram
Скандально известный российский музыкант Моргенштерн пышной вечеринкой открыл в Москве под названием «KAIF Provenance». На VIP-открытии собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе сам «король эстрады» Филипп Киркоров, исполнительница Black Star Клава Кока, блогер Эрик Давидыч, HammAli & Navai, DJ Smash, который отыграл сет.
Среди гостей на вечеринке присутствовали также девушка Моргенштерна и его мама, с которой он исполнил медленный танец.

«Теперь я большой дядя. Огромный дядя. С большой любовью и уважением, не любящий вас и совсем не уважающий Мистер Моргенштерн», — похвастался рэпер в Инстаграм.

О планах открыть собственное заведение Моргенштерн говорил в сентябре 2020 года. Заведение скромностью не отличается, как и его владелец. Например, посреди зала можно увидеть фонтан, которым гордится новоиспеченный ресторатор.
Амбициозный исполнитель, что «заткнет всем рот» и в ресторанном бизнесе. Однако, опыт не менее одиозной певицы Ольги Бузовой показывает, что успех на сцене не обязательно оборачивается триумфом на рынке услуг. Сеть BuzFood Бузовой в итоге не оправдала надежд и закрылась, напоминает издание «Блокнот».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Клава Кока , Андрей Ширман , Москва
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