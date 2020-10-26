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Шнуров написал стих о расчленениях в Петербурге 

Вероника Полынина 1 час назад
Шнуров написал стих о расчленениях в Петербурге
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал в стихах громкие преступления с расчленениями в Санкт-Петербурге.
Поводом для очередного стихотворного опуса стало убийство 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета.
Как писал «Рамблер», женщина была обнаружена задушенной и с отрезанным пальцем, она лежала обнаженная на кровати, а все щели в окнах и дверях были забиты тряпками, чтобы наружу не просочились неприятные запахи. По версии следствия, преступник отрезал палец, чтобы воспользоваться смартфоном жертвы и создать видимость ее активности в соцсетях. Подозреваемый в убийстве задержан — это знакомый жертвы, который, по предварительной информации, ранее взял у нее деньги в долг, но расплачиваться не захотел.
Сергей Шнуров назвал Санкт-Петербург «городом призраков и городом убийц», вспомнил о революциях, Родионе Раскольникове и заверил, что здесь «если вас, дорогуша, не расчленят,
значит точно отрежут пальцы».

«Здесь, как в Англии, тоже есть шпили,

Ходят экскурсионные группы,

Раньше в Питере только лишь пили,

А теперь пилят разные трупы.

Революции? Что ж, это мило,

Питер гробик им и колыбель.

В духе времени — город Распила», — написал Шнуров в Instagram.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Родион Раскольников
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