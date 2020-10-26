Шнуров написал стих о расчленениях в Петербурге 

Поводом для очередного стихотворного опуса стало убийство 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета.

Как писал «Рамблер», женщина была обнаружена задушенной и с отрезанным пальцем, она лежала обнаженная на кровати, а все щели в окнах и дверях были забиты тряпками, чтобы наружу не просочились неприятные запахи. По версии следствия, преступник отрезал палец, чтобы воспользоваться смартфоном жертвы и создать видимость ее активности в соцсетях. Подозреваемый в убийстве задержан — это знакомый жертвы, который, по предварительной информации, ранее взял у нее деньги в долг, но расплачиваться не захотел.

Сергей Шнуров назвал Санкт-Петербург «городом призраков и городом убийц», вспомнил о революциях, Родионе Раскольникове и заверил, что здесь «если вас, дорогуша, не расчленят,

значит точно отрежут пальцы».

«Здесь, как в Англии, тоже есть шпили,

Ходят экскурсионные группы,

Раньше в Питере только лишь пили,

А теперь пилят разные трупы.

Революции? Что ж, это мило,

Питер гробик им и колыбель.