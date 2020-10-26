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Светличная доверяет только коту 

Вероника Полынина 1 час назад
Светличная доверяет только коту
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Светличная призналась, что после истории с попыткой убийства и отравления доверяет только своему коту. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
Комментируя свое интервью программе «Звезды сошлись», артистка призналась, что решилась рассказать правду о своих родственниках, потому что люди должны знать о таких ужасных поступках.

«Этой истории уже три месяца, но только после программы, сейчас с утра, все меня жалеют. В хорошем смысле», — заявила Светличная.

Актриса подчеркнула, что родственники пытались заполучить ее квартиру в центре Москвы, но теперь и вовсе останутся без наследства.
Ранее, как писал «Рамблер», Светлана Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что внучка Мария подослала к ней «журналистов», которые должны были ее убить осветительным прибором. Также она сообщила, что сын Алексей и внучка Мария пытались ее отравить с помощью ртути.

«Я теперь понимаю, что я выжила, и это очень здорово, потому что я очень нормальный человек», — заключила Светличная.

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Шоу-бизнес , Светлана Светличная
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