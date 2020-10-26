Светличная доверяет только коту 

Актриса Светлана Светличная призналась, что после истории с попыткой убийства и отравления доверяет только своему коту. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Комментируя свое интервью программе «Звезды сошлись», артистка призналась, что решилась рассказать правду о своих родственниках, потому что люди должны знать о таких ужасных поступках.

«Этой истории уже три месяца, но только после программы, сейчас с утра, все меня жалеют. В хорошем смысле», — заявила Светличная.

Актриса подчеркнула, что родственники пытались заполучить ее квартиру в центре Москвы, но теперь и вовсе останутся без наследства.

Ранее, как писал «Рамблер», Светлана Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что внучка Мария подослала к ней «журналистов», которые должны были ее убить осветительным прибором. Также она сообщила, что сын Алексей и внучка Мария пытались ее отравить с помощью ртути.