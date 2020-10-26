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Светличная обвинила родственников в попытке убийства 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Светличная обвинила родственников в попытке убийства
Фото: ТАСС
Заслуженная актриса РСФСР Светлана Светличная рассказала, что сын и внучка пытались ее убить.
После визита внучки Светличная обнаружила в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание, передает РИА «Новости».

«Меня покалечили. У меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. У меня были моменты, когда я не понимала, почему я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние», — сказал актриса.

По ее словам, отравить Светличную пытались не только ее внучка, но и сын со своей супругой. Акстриса считает, что таки образом родственники пытались получить ее квартиру в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что пенсия заслуженной Светличной составляет почти 50 тыс. рублей в месяц.
В июне адвокат осужденного актера Михаила Ефремова рассказал, как пьяный водитель убил всю его семью.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Светлана Светличная , РИА Новости
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