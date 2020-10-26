Анатолий Пашинин когда-то приехал в Россию из Украины . Он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, а в 2001 году получил свои первые роли.

Бешеную популярность актеру принесла роль в сериале «Грозовые ворота». В итоге его стали приглашать сниматься в популярных фильмах.

Однако после 2014 года актер уехал назад на Украину, где записался в ряды добровольцев ВСУ, чтобы воевать в Донбассе. Но, несмотря на это, отношения с украинской властью у него в результате не сложились. В 2019 году он уехал в Одессу, но найти работу не смог.

На жизнь он зарабатывает себе мелкими подработками: то двор подметет, то дрова нарубит. Остальное время он сидит дома на обеспечении своей жены.

Артист признается, что очень благодарен своей супруге за поддержку. Именно благодаря ей у него открылись глаза на происходящее. Содержит семью жена, которая работает юристом, пишет Утро.ru.