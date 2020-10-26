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Актер Пашинин променял славу в России на работу дворника на Украине 

Свободная пресса 27 минут назад
Анатолий Пашинин когда-то приехал в Россию из Украины. Он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, а в 2001 году получил свои первые роли.
Бешеную популярность актеру принесла роль в сериале «Грозовые ворота». В итоге его стали приглашать сниматься в популярных фильмах.
Однако после 2014 года актер уехал назад на Украину, где записался в ряды добровольцев ВСУ, чтобы воевать в Донбассе. Но, несмотря на это, отношения с украинской властью у него в результате не сложились. В 2019 году он уехал в Одессу, но найти работу не смог.
На жизнь он зарабатывает себе мелкими подработками: то двор подметет, то дрова нарубит. Остальное время он сидит дома на обеспечении своей жены.
Артист признается, что очень благодарен своей супруге за поддержку. Именно благодаря ей у него открылись глаза на происходящее. Содержит семью жена, которая работает юристом, пишет Утро.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Анатолий Пашинин , Одесса
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