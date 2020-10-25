Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж 

Вечерняя Москва 1 час назад
Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж
Фото: Instagram
Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в социальной сети новое фото. Девушка покрасила свои темные кудри в розовый цвет. Как пишут «Невские новости», поклонники девушки отметили, что она выглядит как современная кукла Барби.
Ранее «Царьград» писал, что телеведущий Андрей Малахов в своей программе, посвященной Николаю Баскову, удивил певца сообщением о том, что актриса Анастасия Заворотнюк хотела позвонить в студию, чтобы сделать сюрприз.
Напомним, около года назад в СМИ появилась информация о том, что актриса тяжело больна. Есть версия, что у Заворотнюк рак головного мозга, однако близкие актрисы никак не комментируют эту информацию.
ФАН пишет, что 5 августа появилась информация о том, что актрису лечат вакциной, разработанной петербургскими учеными. Это экспериментальная вакцина, молекулы которой атакуют раковые клетки. Лекарство изготавливается индивидуально, длительность курса составляет два года.
Недавно «360» писал, что в сентябре Анастасия впервые за полгода опубликовала пост в Instagram. Актриса показала, что их общая с Петром Чернышевым дочь подарила родителям в честь 12-й годовщины свадьбы.
Видео дня. В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского об однополых браках
Вечерняя Москва: последние новости
«Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске «Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной Умер отец рэпера Басты Умер отец рэпера Басты
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Петр Чернышев , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу
«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу
Умер Успенский
Умер Успенский
Цискаридзе рассказал о беспределе в «Большом»
Цискаридзе рассказал о беспределе в «Большом»
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение