Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж 

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в социальной сети новое фото. Девушка покрасила свои темные кудри в розовый цвет. Как пишут « Невские новости », поклонники девушки отметили, что она выглядит как современная кукла Барби.

Ранее «Царьград» писал, что телеведущий Андрей Малахов в своей программе, посвященной Николаю Баскову , удивил певца сообщением о том, что актриса Анастасия Заворотнюк хотела позвонить в студию, чтобы сделать сюрприз.

Напомним, около года назад в СМИ появилась информация о том, что актриса тяжело больна. Есть версия, что у Заворотнюк рак головного мозга, однако близкие актрисы никак не комментируют эту информацию.

ФАН пишет, что 5 августа появилась информация о том, что актрису лечат вакциной, разработанной петербургскими учеными. Это экспериментальная вакцина , молекулы которой атакуют раковые клетки. Лекарство изготавливается индивидуально, длительность курса составляет два года.