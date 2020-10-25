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Штурм нашла исчезнувшего возлюбленного в тюрьме 

Майк Габриелян 33 минуты назад
Штурм нашла исчезнувшего возлюбленного в тюрьме
Фото: Instagram
Певица Наталия Штурм нашла своего внезапно исчезнувшего возлюбленного в европейской тюрьме. Об этом она рассказала в инстаграме. Штурм поблагодарила всех за поддержку в трудную минуту, и поведала, что произошло.
По словам артистки, избранник обнаружился за рубежом. Штурм сообщила, что, судя по всему, её друга арестовали по подозрению в отмывании денежных средств. Это произошло непосредственно в банке.

«Мне сказали где он, и цветы от него передали. Он арестован. За границей прямо в банке. Щас в сизо и скоро позвонит, как ток обеспечат связь. Все нормально, больше не волнуйтесь жив/здоров», — написала певица.

Она отметила, что избраннику вменяют «статью 174 с какими-то пунктами», не уточнив, уголовный кодекс какой страны имеется в виду. Певица написала только, что речь идет о подозрении в организованном преступлении и «это Европа, где гребут всех подряд».
До этого Штурм сообщила, что ее возлюбленный неожиданно исчез через два месяца «нереальной любви».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Наталия Штурм переступила грань эротики и порно.
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Шоу-бизнес , ФСИН
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