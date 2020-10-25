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«Кровью залить…»: экс-супруга рассказала о пристрастиях Епифанцева 

Ирина Лебедева 1 час назад
Экс-жена рассказала о странных пристрастиях Епифанцева
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Веденская развелась со своим супругом Владимиром Епифанцевым из-за его многочисленных измен. Последней каплей, по словам женщины, был роман мужа с ее подругой.
Так что в эфире шоу «Секрет на миллион» Веденская экс-супруга не щадила. Она рассказала о нестандартных сексуальных предпочтениях актера. В то числе, описала хоум-видео, которые любил снимать ее бывший муж. Когда-то Анастасия сама с удовольствием в них участвовала. Но со временем сюжеты становились все более странными и жестокими.

«Нет ничего круче голой женщины. Ну и ее кровью залить… Но то, что сейчас я вижу, — это дичь», — приводит слова женщины 5 Канал.

Возможно, в будущем странные фантазии Епифанцева могли бы нанести вред их детям, полагает Анастасия. Но, поскольку пара развелась, рассуждать об этом можно лишь умозрительно.
Как сообщал«Рамблер», актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как ее супруг актер Владимир Епифанцев изменил ей с ее близкой подругой Анной Цукановой-Котт. Это случилось во время работы над картиной «Кремень. Освобождение», где он выступил режиссером.
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Шоу-бизнес , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев
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