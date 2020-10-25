Экс-жена рассказала о странных пристрастиях Епифанцева

Актриса Анастасия Веденская развелась со своим супругом Владимиром Епифанцевым из-за его многочисленных измен. Последней каплей, по словам женщины, был роман мужа с ее подругой.

Так что в эфире шоу «Секрет на миллион» Веденская экс-супруга не щадила. Она рассказала о нестандартных сексуальных предпочтениях актера. В то числе, описала хоум-видео, которые любил снимать ее бывший муж. Когда-то Анастасия сама с удовольствием в них участвовала. Но со временем сюжеты становились все более странными и жестокими.

«Нет ничего круче голой женщины. Ну и ее кровью залить… Но то, что сейчас я вижу, — это дичь», — приводит слова женщины 5 Канал.

Возможно, в будущем странные фантазии Епифанцева могли бы нанести вред их детям, полагает Анастасия. Но, поскольку пара развелась, рассуждать об этом можно лишь умозрительно.