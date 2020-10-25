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Якубович заявил о возможной смене ведущего «Поля чудес» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Якубович заявил о возможной смене ведущего «Поля чудес»
Фото: «Поле Чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович прокомментировал возможную смену ведущего передачи. Он допустил такой вариант развития событий, его слова цитирует Telegram-канал «Подъем».

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей. Здесь все зависит от зрителей», — сказал телеведущий.

В июле Якубович сообщил, что не планирует уходить с проекта. Он добавил, что за годы работы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает.

«Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заявил ведущий.

В апреле Якубович признался, что хотел уйти с «Поля чудес» после первых выпусков. Он изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира его представили как «новую звезду».
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович
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