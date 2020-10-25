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Внучка Ротару показала нового жениха 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Внучка Ротару показала нового жениха
Фото: Instagram
Внучка Софии Ротару, названная также Софией в честь бабушки, в свое время знакомила родных и публику со своим другом Марко Дюменилом, предпринимателем из Франции. Сама девушка работает моделью и живет в Америке. Они проводили много времени вместе, путешествовали. Фолловеры были уверены, что дело идет к свадьбе.
Однако у Софии-младшей, видимо, были иные планы. Она выложила в инстаграм видео с совсем другим мужчиной. Правда, пока не назвав ни его имени, ни профессии.
Как ранее писал Рамблер, Соня Евдокименко не скрывает свою страсть к путешествиям. Этим летом девушка побывала в Италии.
Как и семья народного артиста России Александра Малинина — внучка Софии Ротару отдохнула в Форте-деи-Марми. Также юная вокалистка наведалась в Портофино.
В Instagram Соня публиковала фотоотчёты и пляжные кадры.
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Шоу-бизнес , Александр Малинин , София Ротару
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