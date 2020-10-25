«Он жадина!»: брошенным детям Жукова не хватает на жизнь 

Роман Жуков , ушедший к молодой модели от супруги Елены , оставил не только жену, но и шестерых детей. Вообще в их семье было семеро наследников, но один ребенок погиб в результате несчастного случая.

Так вот содержать такую большую семью бывший солист группы «Мираж», похоже, не в состоянии. В эфире телепередачи «Секрет на миллион» Елена пожаловалась, что денег, которые экс-супруг выдает на детей, недостаточно. Она сообщила, что Жуков на всех перечисляет 80 тысяч рублей, и этих денег хватает детям только на еду.

"Он жадина! Я все-таки детей воспитываю», — приводит слова Елены Жуковой ytro.ru.

Роман же уверяет, что по суду мог бы платить всего 21 тысячу в месяц. А он по доброй воле перечисляет гораздо большие суммы.

Так, по его словам, в декабре прошлого года он перечислил полмиллиона рублей, когда-то посылал 200-400 тысяч. Певец считает, что Елене следует поумерить аппетиты и жить по средствам. К примеру, он возмущен тем, что она завела для детей домашних животных. И теперь он должен оплачивать прокорм для двух собак, попугайчика и прочей живности.