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«Он жадина!»: брошенным детям Жукова не хватает на жизнь 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Он жадина!»: брошенным детям Жукова не хватает на жизнь
Фото: РИА Новости
Роман Жуков, ушедший к молодой модели от супруги Елены, оставил не только жену, но и шестерых детей. Вообще в их семье было семеро наследников, но один ребенок погиб в результате несчастного случая.
Так вот содержать такую большую семью бывший солист группы «Мираж», похоже, не в состоянии. В эфире телепередачи «Секрет на миллион» Елена пожаловалась, что денег, которые экс-супруг выдает на детей, недостаточно. Она сообщила, что Жуков на всех перечисляет 80 тысяч рублей, и этих денег хватает детям только на еду.

"Он жадина! Я все-таки детей воспитываю», — приводит слова Елены Жуковой ytro.ru.

Роман же уверяет, что по суду мог бы платить всего 21 тысячу в месяц. А он по доброй воле перечисляет гораздо большие суммы.
Так, по его словам, в декабре прошлого года он перечислил полмиллиона рублей, когда-то посылал 200-400 тысяч. Певец считает, что Елене следует поумерить аппетиты и жить по средствам. К примеру, он возмущен тем, что она завела для детей домашних животных. И теперь он должен оплачивать прокорм для двух собак, попугайчика и прочей живности.
Как ранее писал «Рамблер», певец Рома Жуков после скандального развода с женой, родившей ему семерых детей, женился во второй раз. Избранницей музыканта стала директор конкурса красоты «мисс Подмосковье» Ольга Илларионова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Роман Жуков , Елена Жукова
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