«Я не думаю о вас вовсе»: Цискаридзе ответил хейтерам

Николай Цискаридзе , знаменитый танцовщик и педагог, ректор академии Вагановой в Санкт-Петербурге позднее многих звезд освоил соцсети. Ранее он и не планировал публичность в интернете — но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Так что теперь он общается с публикой и в интернете, поскольку в современных условиях без этого уже невозможно. Об этом пишут dni.ru

Ну а поскольку темные воды интернета изобилуют пираньями-хейтерами, то и Николаю перепала своя порция злобных нападок. Однако танцор воспринимает это абсолютно спокойно. По большей части он просто игнорирует подобные посты, за откровенную брань и оскорбления — блокирует их автора.

"Уже давно живу по принципу: мне все равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе", — озвучил свою позицию Цискаридзе.

Как ранее писал «Рамблер» , российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе порассуждал о ценности творческой профессии в современном мире.

Он заявил, что популярные певцы, которые, как правило, исполняют свои хиты под фонограмму, ничего из себя не представляют. Их очень быстро забудут.