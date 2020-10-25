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«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу
Фото: РИА Новости
Наталья Ионова отдыхает на Мальдивах. Как у селебрити и положено, день за днем выкладывает фотографии в пляжных нарядах и разных купальниках. Один из них, сочного оранжевого цвета, поклонникам певицы не глянулся. Они решили, что купальник похож на вязаную вещицу бабушкиного изготовления.

«Такое ощущение что купальник связала бабушка».

Но критикой нарядов фолловеры не обошлись. Публика считает, что в погоне за стройность. Глюкоза уже переборщила. Действительно, Наталья сильно похудела в последнее время и даже на фотографиях с отдыха, несмотря на то, что ее украшает загар, выглядит изможденной.

«Чот похудела сильно так», «Какой ужас. Худобушка».

Как ранее писал «Рамблер», Глюкоза пополнила ряды переболевших коронавирусом звезд отечественного шоу-бизнеса.
При этом 34-летней Наталье Ионовой (Чистяковой) не повезло подхватить ковид прямо перед вылетом в отпуск — это вдвойне обидно, потому что отпуска на Мальдивах певица в этом году очень ждала.
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Шоу-бизнес , Наталья Ионова
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