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Дочь Прилучного поразила пользователей сходством с отцом 

News.ru 46 минут назад
Дочь Прилучного поразила пользователей сходством с отцом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Павел Прилучный опубликовал совместный снимок с четырёхлетней дочерью Мией. В кадре малышка нежно обнимает отца, тот довольно улыбается на камеру.
Парочка явно находится в хорошем настроении, что вызвало умиление у фанатов. Вместе с тем поклонники актёра затеяли небольшую дискуссию — на кого же больше похожа девочка. Некоторые решили, что дочка больше похода на красавицу-мать Агату Муцениеце, но большинство сошлись во мнении, что Мия — копия отца.
instagram.com/bugevuge

«Папина дочка. Вы такие чудесные», — написали в комментариях пользователи.

Сейчас актёр крутит роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Пару пустили пожить в шикарный особняк, пока Прилучный продаёт их с Муцениеце дом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Андрей Леонов не только одобрил роман «папиной дочки» Мирославы Карпович с артистом Павлом Прилучным, но и предложил сжечь квартиру Агаты Муцениеце, бывшей жены звезды «Мажора».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Леонов , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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