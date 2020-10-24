Асмус раскрыла свою настоящую фамилию 

Кристина Асмус в детстве была Мясниковой. Когда девочка занималась спортивной гимнастикой (а Кристина — кандидат в мастера спорта), не слишком благозвучная фамилия ей никак не мешала. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Но после того, как юная спортсменка решила стать актрисой, то ситуация изменилась. Звездой по фамилии Мясникова Кристина себя плохо представляла, поэтому в канун совершеннолетия назвалась по маме — Асмус.

«Фамилия Асмус — мамина, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад» — написала звезда на своей страничке в соцсети.

Корни этой редкой фамилии — в Германии. Там же живут родственники актрисы по линии матери.

Как ранее сообщал «Рамблер», в очередной раз, отвечая на вопросы фолловеров, Кристина Асмус потроллила особо вредных. В инстаграме звезду спросили, не желает ли она попробовать новую творческую стезю — сняться в фильмах для взрослых.

Асмус ответила, что не собирается этого делать, поскольку очень стесняется раздеваться перед камерой.