Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Тимати нашел способ сохранить сценическое имя

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Тимур Юнусов, известный публике как Тимати, пытается тем или иным способом сохранить свой псевдоним, принесший ему популярность.
Тимати нашел способ сохранить сценическое имя
Фото: ТАССТАСС
Рэпер объявил о том, что покидает собственный лейбл Black Star летом этого года. Тогда музыкант говорил, что становится независимым артистом с полным каталогом и товарными знаками.
Но расставание касалось только музыкального проекта – свои доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star он сохранил.
А также остался единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда, - сообщает mash.
Однако за использование сценического имени Юнусову приходится платить лейблу. Обойти этот момент законным путем, по его мнению, несложно. Рэпер решил зарегистрировать марку «Тимати Timati» для работы в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды. Подобной игры словами достаточно для того, чтобы все официально оформить и запустить бренд.
Как ранее писал «Рамблер», после того, как рэпер Тимати согласился стать новым героем шоу «Холостяк», между ним и Егором Кридом разгорелись нешуточные баталии в Instagram.
Экс-подопечный проекта Black Star написал в сети язвительный комментарий с обвинением своего «наставника» в копировании, чем спровоцировал негативную реакцию в сети.
Шоу-бизнес,Крид,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители