Тимати нашел способ сохранить сценическое имя

Тимур Юнусов , известный публике как Тимати, пытается тем или иным способом сохранить свой псевдоним, принесший ему популярность.

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Рэпер объявил о том, что покидает собственный лейбл Black Star летом этого года. Тогда музыкант говорил, что становится независимым артистом с полным каталогом и товарными знаками.

Но расставание касалось только музыкального проекта – свои доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star он сохранил.

А также остался единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда, - сообщает mash.

Однако за использование сценического имени Юнусову приходится платить лейблу. Обойти этот момент законным путем, по его мнению, несложно. Рэпер решил зарегистрировать марку «Тимати Timati» для работы в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды. Подобной игры словами достаточно для того, чтобы все официально оформить и запустить бренд.

Как ранее писал «Рамблер», после того, как рэпер Тимати согласился стать новым героем шоу «Холостяк», между ним и Егором Кридом разгорелись нешуточные баталии в Instagram.