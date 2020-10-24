У «Дома-2» появилась новая ведущая

Кастинг на ведущую скандального реалити-шоу блогер Саша Спилберг
прошла еще несколько месяцев назад. И вот буквально вчера, 23-го октября, у нее был первый съемочный день.
Некоторые думают, что девушку взяли на замену или Бузовой, или Бородиной, но это не так. Организаторы проекта считают, что для шоу необходимы новые лица и «свежая кровь». Об этом пишет
«СтарХит».
22-летняя блогер и актриса, конечно, не будет получать такую же заработную плату, как опытные ведущие. Размер ее гонорара на постоянной основе пока обсуждается, а сейчас с девушкой заключили контракт на один месяц.
Вообще у организаторов намечены большие планы. Появится так называемый «день самоуправления» в рамках которого герои будут жить совершенно самостоятельно, на лобное место к героям будут приглашать психологов.
Кроме того, разработан ряд мер с целью экономии средств. На Сейшелах закрыли корнер-шоу, часть участников, как и ведущего, увольняют.
Как ранее писал
«Рамблер», блогер Александра Балковская
, известная как Саша Спилберг, сообщила подписчикам, что она и ее молодой человек заболели коронавирусом.