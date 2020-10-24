«Кофе пьешь за цену паровоза»: Цискаридзе об отдыхе в Сочи 

Николай Цискаридзе с подругой — джазовой певицей Теоной Контридзе мечтал хоть немного отдохнуть на море. Безусловно, знаменитый танцовщик мог себе позволить отдых любого уровня на любом курорте. Но в этом году из-за пандемии границы были закрыты.

«Мы все надеялись, что откроют границы и мы сможем провести отпуск в привычном режиме. Но, так как этого не произошло, поехали в Сочи дикарями. Теона говорит: «Давай махнем в Сочи. Друзья зовут». Мы сели и поехали. Были очень веселы, бодры, радовались элементарным вещам. Для людей, которые много работают, море — очень важная составляющая. Мне безумно хотелось поплавать. Поэтому я не отказался», — цитирует слова мэтра русского балета sobesednik.ru.

Правда о привычном уровне сервиса пришлось забыть. Звезды ходили на городской пляж и в обычные кафе. Впрочем, Цискаридзе отнесся к этому всему с юмором. А вот макси-цены за микро-услуги и прочие «блага» звездную пару удивили.

«Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи. Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся. После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей».

Как ранее писал «Рамблер», звезда балета и известный педагог Николай Цискаридзе рассказывал, что у него самого было достаточно трудное детство и в жизни он всего добился сам.

Поэтому он терпеть не может тех детей известных родителей, которые с младых ногтей купаются в роскоши и не считают нужным строить собственную карьеру, ценя то, что имеют.