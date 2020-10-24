«Интрига, однако»: Гальцеву приписали роман 

Юрий Гальцев в инстаграме выложил фотографию. Сюжет — пародист обнимает легко одетую молодую актрису его театра. На груди девушки надпись «Гальцев».

Снимок привел поклонников в некоторое замешательство. Часть фолловеров решила, что это — семейное фото, и на нем Гальцев с дочерью. Разгорелся даже спор.

«Да дочка это, вы что?», «Интрига, однако. Хочется думать, что дочка», «У него дочь Мария, вы о чём?»

Другие решили, что у пожилого артиста роман с молоденькой — как сейчас модно. И тут же Петросяна встпомнили.

«Среда Петросянова», «Совсем уже старички с ума посходили… молодых хотят", "Юрец, еще тот огурец", "Седина в бороду, бес в ребро».

Ну а самые доброжелательные все-таки поверили словам, которые написал в микроблоге сам Гальцев.

«Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худ.рук. Всегда любуюсь, она на сцене. А я рядом. В " Конопатой девчонке" она играет моего директора».

И поддержали любимого артиста.

«Всем, кому приходилось обнимать и даже целовать людей не по возрасту, не всегда имеет смысл интимный. Люди, вы действительно настолько нищие? Душой. Нужно знать своих героев. Хоть немного. А мужчинам присуще восхищаться красотой, а иначе, где взять мотив гениальности? Юрий вперёд!»

Как ранее писал «Рамблер», Юрий Николаевич Гальцев — ровесник первому полету человека в космос. Он родился 12 апреля 1961 года.

Кстати, не так уж и далеко от места первого запуска ракеты с человеком на борту — в Кургане, центре пограничной с Казахстаном области.