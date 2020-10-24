Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Интрига, однако»: Гальцеву приписали роман 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Интрига, однако»: Гальцеву приписали роман
Фото: Instagram
Юрий Гальцев в инстаграме выложил фотографию. Сюжет — пародист обнимает легко одетую молодую актрису его театра. На груди девушки надпись «Гальцев».
Снимок привел поклонников в некоторое замешательство. Часть фолловеров решила, что это — семейное фото, и на нем Гальцев с дочерью. Разгорелся даже спор.

«Да дочка это, вы что?», «Интрига, однако. Хочется думать, что дочка», «У него дочь Мария, вы о чём?»

Другие решили, что у пожилого артиста роман с молоденькой — как сейчас модно. И тут же Петросяна встпомнили.

«Среда Петросянова», «Совсем уже старички с ума посходили… молодых хотят", "Юрец, еще тот огурец", "Седина в бороду, бес в ребро».

Ну а самые доброжелательные все-таки поверили словам, которые написал в микроблоге сам Гальцев.

«Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худ.рук. Всегда любуюсь, она на сцене. А я рядом. В " Конопатой девчонке" она играет моего директора».

И поддержали любимого артиста.

«Всем, кому приходилось обнимать и даже целовать людей не по возрасту, не всегда имеет смысл интимный. Люди, вы действительно настолько нищие? Душой. Нужно знать своих героев. Хоть немного. А мужчинам присуще восхищаться красотой, а иначе, где взять мотив гениальности? Юрий вперёд!»

Как ранее писал «Рамблер», Юрий Николаевич Гальцев — ровесник первому полету человека в космос. Он родился 12 апреля 1961 года.
Кстати, не так уж и далеко от места первого запуска ракеты с человеком на борту — в Кургане, центре пограничной с Казахстаном области.
Неудивительно, что родившегося в этот исторический день мальчика назвали в честь Юрия Гагарина.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Гагарин , Юрий Гальцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Умер Успенский
Умер Успенский
Ефремов отказался от тюремной еды
Ефремов отказался от тюремной еды
Будущая Госдума без певцов, спортсменов и криминала
Будущая Госдума без певцов, спортсменов и криминала
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Россиянин застрял в мусоропроводе
00:29
Россиянин застрял в мусоропроводе
Происшествия
«А чего я пыжусь-то так?» Павел Воля посмеялся над женой
01:01
«А чего я пыжусь-то так?» Павел Воля посмеялся над женой
Шоу-бизнес
Блогер отчаялся и сжег Mercedes за 13 млн рублей
01:28
Блогер отчаялся и сжег Mercedes за 13 млн рублей
Происшествия
Сестра Ефремова оскандалилась в Сети
01:29
Сестра Ефремова оскандалилась в Сети
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение