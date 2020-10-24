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Грачевский: «Для шоу-бизнеса три жены — это же ерунда!» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Грачевский: «Для шоу-бизнеса три жены — это же ерунда!»
Фото: ТАСС
Борису Грачевскому 71 год. В апреле знаменитый режиссер и художественный руководитель «Ералаша» в очередной раз стал отцом. При этом, как сообщают dni.ru, Грачевский уже прадедушка — линии старшего сына, — Максима. И пришел он на гала-ужин музыкальной премии "Виктория" с палочкой.
На вопрос журналистов издания о своей семейной жизни мэтр ответил, что совершенно счастлив со своей молодой супругой. Причем напрочь отмел все ехидные шуточки о возможных перспективах еще одного брака с еще более юной женщиной. Напомним, что нынешняя жена Грачевского, Екатерина Белоцерковская, моложе мужа на 35 лет.

«С последней молодой женой мне наконец-то повезло! Она же, уверен, будет и последней! Для шоу-бизнеса три жены — это же ерунда! Пугачева была пять раз замужем! Отстань! Мне хватит! За женами — это к Дунаевскому, он семь раз женился», — цитирует слова режиссера издание.

Хромоту же Грачевский объяснил тем, что неудачно подвернул ногу.
Тем не менее острый на язык репортер все же отметил, что сын и правнук худрука «Ералаша» смогут сидеть в школе за одной партой.
Как ранее писал «Рамблер, руководитель „Ералаша“ Борис Грачевский заявил, что отношения в семье писателя Эдуарда Успенского не могут повлиять на величину культурного наследия, которое он оставил. Он призвал „не ставить на одну дорогу“ личную жизнь и творчество. По словам режиссера, у Успенского было множество недостатков, как и у других людей, но ради таланта их можно было терпеть.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
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